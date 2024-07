Monza, torre record d’arrampicata nel centro polisportivo Cai: 40 metri (la più alta d’Europa)

Monza – Quota 162 è il nome del progetto del nuovo centro polisportivo Cai in via Rosmini, a Monza. Il nome prende spunto dall’altitudine del capoluogo brianzolo, 162 metri sul livello del mare.

Sarà una palestra per l’arrampicata sportiva in mezzo al verde e poco distante dovrebbe essere eretta una torre per arrampicata, che con i suoi 40 metri diventerebbe la più alta d’Europa.

Il Cai Monza ha già individuato i partner pronti a finanziare l’impresa e sta aspettando l’approvazione del Comune. Sarebbe l’ultimo passo dopo l’inaugurazione, il 5 luglio dell’anno scorso, dell’attuale sede di via Rosmini, un tempo occupata dal centro sociale Boccaccio.