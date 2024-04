La svolta green di asilo nido ed elementari

Il cantiere dell’asilo nido Girotondo è arrivato al rush finale. A Vimercate si corre per concludere l’importante intervento finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza con 1,7 milioni. Obiettivo: mettere in sicurezza il vecchio edificio di via 25 aprile, che presto avrà anche la certificazione antisismica e quella di migliore efficienza energetica. Così l’asilo non sarà soltanto all’avanguardia dal punto di vista educativo, ma anche per la qualità degli ambienti sul fronte strutturale. Impianti di ultima generazione all’insegna del risparmio sull’elettricità e lotta alla dispersione energetica, spazi per la didattica all’aperto e giochi termoplastici per lo sviluppo delle capacità motorie e cognitive sono fra le novità del restyling.

Nello stesso stabile, al primo piano, è in corso un altro recupero sempre finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza grazie a un progetto di Offerta Sociale: altri fondi con cui realizzare appartamenti per la vita autonoma di disabili. Lavori al traguardo anche alle elementari don Milani, dove sono arrivati i pannelli fotovoltaici: si tratta del progetto vincitore del Bilancio partecipato 2022. A disposizione un investimento di 100mila euro deciso direttamente dai vimercatesi. Da parte sua l’amministrazione comunale ha aggiunto i 21mila euro necessari a coprire l’importo per intero, soldi in arrivo dall’avanzo per la proposta di sostenibilità che ha raccolto il maggior gradimento della gente.

Bar.Cal.