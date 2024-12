La suora e la volontaria cittadine onorarie

Nella sala consiliare c’è stata la premiazione di due cittadini benemeriti e due onorari. Come ha evidenziato il sindaco Luca Santambrogio: "Queste persone rappresentano esempi di impegno e di generosità".

Il primo è Franco Gattoni, presidente del corpo musicale “La Cittadina“ e "per il suo ruolo di assessore alla Cultura, per essere stato co-fondatore dell’iniziativa del sentiero Meda-Montorfano, per aver promosso il restauro degli affreschi della chiesa di San Vittore".

Cittadinanza onoraria a suor Giuliana (Angelina Galli) "fondatrice della comunità “Mamre“ e guida del corpo di volontari dell’Istituto di carità “Piccola casa della divina provvidenza“ di Torino".

Al filantropo Filippo Marelli è stata conferita la benemerenza civica "per aver fornito un’importante risorsa educativa per le future generazioni, donando la sua collezione di fossili".

Anche Bianca Fumagalli ha ottenuto la cittadinanza onoraria, per il ruolo nel campo del volontariato socioassistenziale di Meda, quale membro del Gruppo volontari medesi e storica presidente della Fondazione Giuseppe Besana.

Sonia Ronconi