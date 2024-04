La storia della moda e i colori “su misura“. Incontro in biblioteca

La storia della moda e i consigli dell’armocromista. Appuntamento oggi alle 20.45 nell’auditorium della biblioteca civica di Albiate, in via Giotto con l’incontro “La moda passa, lo stile resta!“, proprio come diceva Coco Chanel (nella foto). L’iniziativa, organizzata dal Comune, sarà dedicata alla moda femminile e alla valorizzazione di sé: prima ci sarà un’introduzione alla storia della moda, poi si parlerà di armocromia, ossia la disciplina che aiuta a trovare i colori più adatti per ciascuno, sulla base delle forme del corpo e dell’incarnato della pelle, suggerendo accostamenti e tagli di vestiti che funzionano meglio per i vari tipi di fisico. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria attraverso l’app C’è Posto del sistema di BrianzaBiblioteche i contattando la biblioteca allo 0362/932442.