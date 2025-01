La storia del cinema per i 130 anni dai fratelli Lumière. Sei film con l’associazione che sostiene le cure oncologiche

Sei fra i più bei film della storia verranno proposta dall’associazione Sissi Onlus per ricordare il 130 anni dall’invenzione del Cinematografo, da parte dei fratelli Lumière. L’associazione dedicata a Silvia Allegri (Sissi) ricorda l’anniversario con una rassegna cinematografica, al cine teatro Astrolabio di Villasanta (via Mameli 8). Biglietto intero 6 euro; abbonamento a 5 spettacoli: 20 euro. Si comincerà con un evento speciale, mercoledì 15 gennaio, alle 21.15 con la proiezione del film “Nowhere Special“ di Uberto Pasolini (GB, 2020). John ha davanti a sé pochi mesi di vita per un male incurabile. Trascorre i giorni che gli restano per trovare una famiglia per il figlio Michael, un bambino di quattro anni. Il film offrirà spunto per un confronto con alcuni ospiti fra i principali chirurghi e oncologi degli ospedali lombardi. La stessa sera verrà presentata la prossima iniziativa dell’associazione: una borsa di studio di 20mila euro per un anno, per un’oncologa/o ricercatrice o ricercatore al dipartimento di Oncologia dell’Ospedale San Gerardo, sotto il tutoraggio della professoressa Marina Cazzaniga. L’assegnatario si occuperà di una ricerca sui tumori dell’utero, dell’ovaio e della mammella. Mercoledì 22 toccherà a “Quarto potere“ di Orson Welles ispirato alla biografia del magnate dell’editoria William Hearst. Mercoledì 19 febbraio sarà la volta di un capolavoro di Alfred Hitchcock “La finestra sul cortile“.

Mercoledì 19 marzo M.A.S.H. (USA, 1970) di Robert Altman. Spazio al cinema orientale mercoledì 16 aprile “In the mood for love“ (Hong Kong, 2000) di Wong Kar-wai; per terminare mercoledì 14 maggio con “Una giornata particolare“ di Ettore Scola (Italia, 1977). "Siamo convinti che l’arte, la cultura, la bellezza non solo possono aiutarci a vivere meglio, a comprendere noi stessi e gli altri - riflette il presidente dell’associazione Gianbattista Pini - ma contribuiscono anche a far stare bene il nostro corpo. Testa, anima, sensi". L’Associazione Sissi Onlus si è costituita nel marzo 2016 da un gruppo di amici, in nome di Silvia Allegri, colpita da un tumore a 52 anni. Svolge raccolta di fondi per sostenere concreti progetti nell’ambito della ricerca e della cura delle malattie oncologiche.

Cristina Bertolini