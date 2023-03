La stazione di Varedo si rifà il look, oggi chiude la sala d’attesa

Partono oggi i lavori di rifacimento della stazione di Varedo di Ferrovie Nord. La prima fase riguarderà gli ambienti interni: da oggi chiude la sala d’attesa, che sarà riaperta fra un mese.

A seguire inizieranno le opere riguardanti le parti esterne della stazione, la facciata e il tetto. La conclusione è prevista a metà maggio. L’intervento fa parte di un programma più ampio che prevede il rifacimento di 29 stazioni sulle linee Milano-Asso e Saronno-Como, che rappresentano il 25% di tutta la rete di Ferrovie Nord. I lavori di manutenzione straordinaria delle 29 stazioni, in parte già avviati, sono finanziati da Regione Lombardia con 11,5 milioni di euro e si concluderanno nel 2024. Le linee guida approvate da Regione Lombardia per gli interventi di rifacimento delle stazioni forniscono indicazioni in particolare su coperture, facciate, serramenti, sale d’attesa, sottopassi pedonalirampe di accesso, pensiline, accessibilità di stazione e altri locali, fabbricati collegati. "Grazie ai lavori offriamo ai nostri utenti stazioni più confortevoli, funzionali ed esteticamente valorizzate – commenta Fulvio Caradonna, presidente di Ferrovie Nord –. Una risposta positiva alle richieste che ci arrivano dal territorio, realizzando spazi e garantendo servizi adeguati alle aspettative dei cittadini". "I lavori renderanno la stazione più confortevole e moderna – sottolinea il sindaco Filippo Vergani –. Sono soddisfatto, a distanza di sei mesi dall’inaugurazione, anche della passerella ciclopedonale in via Umberto I, finanziata da Regione Lombardia con 1 milione e mezzoo e realizzata dal Comune di Varedo, dedicata non solo ai pendolari ma ai pedoni e ai ciclisti, una delle opere più efficienti ed efficaci con oltre mille passaggi al giorno solo per quanto riguarda l’ascensore, senza contare il passaggio sulle scale, che ha risolto il problema delle lunghe attese al passaggio a livello, con medie oltre i venti minuti".

Veronica Todaro