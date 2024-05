La startup del turismo. L’idea di due imprenditori: booking senza intermediari

Da venerdì è realtà: è nato Folltip.com, un innovativo progetto interamente italiano, frutto di anni di studi, sbarcato online per trasformare l’esperienza di ospitalità con un click. Fondata anni fa da due soci, Mauro Frabetti e Massimo Rota, già noti per iniziative di successo, è un’importante piattaforma digitale di intermediazione tra offerta turistica e domanda di soggiorno, prima al mondo nel suo genere. Centinaia gli operatori del settore che hanno preso informazioni in quanto i vantaggi, sia per gli albergatori sia per i turisti, sono notevoli. L’obiettivo è di arrivare alla fine dell’anno a oltre 6mila iscrizioni. Frabetti è noto a Varedo per aver dato il via anni fa alla prima catena di negozi automatizzati in franchising aperti 24 ore su 24 grazie a distributori automatici con ogni sorta di prodotto. Oggi l’imprenditore, che ha ceduto il format a un grosso gruppo della distribuzione automatica e a una compagnia petrolifera, si è buttato a capofitto in questo nuovo progetto in cui hanno creduto due grossi gruppi a livello mondiale che hanno chiuso con Folltip.com una partnership, Nexi e Avis. "Cosa non da poco per una startup. E altri brand stanno guardando con interesse alla piattaforma" sottolineano i due imprenditori. Ma come funziona? "È un portale completamente gratuito - spiega Frabetti - dove l’host, quindi chi affitta e il guest, l’ospite, possono entrare in contatto direttamente, senza intermediari. Le transazioni bancarie sono dirette senza passare attraverso il portale e i pagamenti sono accreditati direttamente sul conto corrente della struttura ricettiva. La burocrazia è stata semplificata, riducendo il numero di documenti necessari e mettendo a disposizione altri servizi completamente diversi". I profitti derivano interamente dai partner che credono nel progetto, senza gravare sulle strutture turistiche.

Folltip.com è la prima realtà italiana a rispettare tali criteri, diversificandosi nettamente dai principali portali turistici online poiché elimina i costi di intermediazione. Al momento sulla piattaforma sono caricate le strutture ricettive di diverse città del nord Italia, ma l’obiettivo è di espandersi a tutto lo Stivale se non oltre. "Invito gli host interessati a contattarci per scoprire tutte le opportunità. L’iscrizione permetterà loro di accedere a un nuovo mondo dedicato all’ospitalità, senza restrizioni e senza provvigioni, dando la possibilità a tutti gli host di promuovere la propria struttura piccola o grande che sia". Per ulteriori informazioni www.folltip.com.

Veronica Todaro