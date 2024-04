La squadra di Gaia Carretta. Giovani e veterani alla conquista di Villasanta

La lista civica “Io scelgo Villasanta“ ha presentato il suo team. La candidata sindaca Gaia Carretta ha presentato i 16 candidati che correranno per il consiglio comunale l’8 e il 9 giugno. Una squadra formata da dieci uomini e da sei donne.

Il più giovane è Davyd Andriyesh, 22 anni, studente e atleta di handbike che due anni fa si era candidato a Monza nella lista Civicamente di Paolo Piffer. Carretta ha convinto a ritornare in pista un veterano della politica: Sandro Belli, 79 anni, presidente dell’associazione Villasanta Attiva, già consigliere comunale e assessore. La presentazione alcuni giorni fa, in un luogo speciale per la lista civica, la piazza Cesare Pavese, dove nel 2023 ha avuto inizio l’avventura (associativa prima e politica poi) di Io scelgo Villasanta. Al fianco di Gaia Carretta anche Vittorio Cazzaniga (56 anni, architetto); Graziana Migliozzi (47 anni, archivista e sindacalista), Angela Paladino (59 anni, consulente delle risorse umane e direttrice di una scuola), Roberto Frigerio (55 anni, educatore), Camilla Meroni (40 anni, educatrice), Andrea Trentini (43 anni, sales manager), Silvia Manoni (65 anni, imprenditrice), Sergio Labuz (63 anni, gionalista), Renata Paladin (50 anni, national account manager), Franco Steiner (64 anni, imprenditore), Chiara Giovenzana (48 anni, collaboratrice domestica), Luca Cesana (25 anni, dipendente delle Ferrovie), Nicola Arnone (48 anni, quadro aziendale Rfi), Andrea Pisoni (54 anni, architetto). Tre i candidati sindaci per Villasanta: oltre a Gaia Carretta correranno anche Gianbattista Pini (centrodestra) e Lorenzo Galli (centrosinistra).

Barbara Apicella