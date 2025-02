La solidarietà sul territorio: "Hanno sempre aiutato le persone in difficooltà"

In Brianza non si ferma l’ondata di affetto che cinge le famiglie, sconvolte dalla tragedia, in un abbraccio ideale. Piangono i volontari di In-presa, la realtà di Carate alla quale il patron del Gran Biscotto e il fratello Ferruccio hanno sempre riservato borse di studio per i ragazzi del corso di cucina ed elargito donazioni alla scuola.

"Sempre attenti alla formazione dei giovani che hanno sostenuto senza sosta – racconta Jan Farina, responsabile del fundraising della realtà brianzola –. Persone attente, umilissime, generose". Un ritratto tracciato anche da Nico Acampora, papà di PizzAut, alla quale Rovagnati ha pagato il primo truck che gira per le strade della Brianza e che dà lavoro a giovani autistici. "Hanno sempre tenuto il massimo riserbo sul loro impegno nel sociale – ancora Farina – ma di persone ne hanno aiutate tante".

Cordoglio anche da Assica, l’associazione degli industriali delle carni e dei salumi. "L’azienda e la famiglia Rovagnati sono sempre state un riferimento importante per tutte le imprese che appartengono al nostro mondo; il legame che ci unisce è vero e sincero, testimoniato da tanti anni di lavoro comune per il bene del settore nel Paese – dice il presidente Lorenzo Beretta –. Oggi più che mai siamo vicini alla moglie, Federica, ai bambini, alla mamma, la signora Claudia, sempre presente nella vita del sodalizio, al fratello Ferruccio e a tutti gli oltre 1.200 dipendenti. Tutti abbiamo perso un amico, un imprenditore illuminato, che aveva saputo prendere in mano le redini dell’azienda, facendola crescere e rafforzandone la posizione a livello internazionale".

Barbara Calderola