La soglia di esenzione si alza. Il 41% non pagherà l’addizionale

La soglia di esenzione dell’addizionale Irpef sale a 20mila euro di Isee, a Usmate il 41% della popolazione non pagherà più la tassa. Sì al bilancio 2025 che ridefinisce "le aliquote per fare fronte alle maggiori spese sociali: minori in comunità e famiglie con problemi economici". La manovra passata in aula "rispetta il principio di equilibrio e garantisce la sostenibilità degli impegni di spesa previsti - spiega Mario Sacchi, assessore alla partita -. A fronte della difficoltà, che interessa tutti i Comuni, relativa ai costi crescenti del settore sociale e a un quadro nazionale di contenimento della spesa locale attraverso tagli nei prossimi tre anni, abbiamo confermato l’intera gamma in essere dei servizi alla persona, in particolare quelli riguardanti welfare e istruzione".

"Nonostante un quadro di trasferimenti statali ridotti", sottolinea il sindaco Lisa Mandelli. Da qui la necessità di ridefinire "progressivamente gli scaglioni delle aliquote relative all’addizionale Irpef". L’operazione è andata di pari passo con l’ampliamento della platea degli esenti. Fra le misure invece di prevenzione del disagio si inserisce il contributo sport, 7.500 euro extra che l’amministrazione ha distribuito alle associazioni al lavoro nel borgo, "a sostegno dell’attività dei ragazzi". Ben 501 i giovani iscritti residenti in paese, che si sommano ai 500 in arrivo da fuori. I destinatari: Boxing Club, Volley, Yama Arashi, Nuova Usmate, Basket, Tennis, Rugby. A loro il compito di trasmettere alle nuove generazioni i valori di lealtà, impegno e tenacia in campo che valgono anche nella vita.

Bar.Cal.