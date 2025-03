La Silvia Tremolada vola con Yannick e Riccardo. Tre medaglie d’oro e un argento ad Ancona

Trionfo della Silvia Tremolada ai Campionati italiani agonisti indoor Fisdir di Ancona, con tre ori e un argento vinti da due giovani atleti di talento. Alla loro prima partecipazione, Yannick René Gain ha conquistato due titoli italiani, mentre Riccardo Colombo si è laureato campione nei 60 metri piani e ha aggiunto un argento nel salto in lungo.

Nella prima giornata di gare, Riccardo Colombo, atleta con autismo ad alto funzionamento, ha vinto la medaglia d’oro nei 60 metri piani, fermando il cronometro a 9 secondi e 15. Accanto a lui, Yannick René Gain ha conquistato il titolo italiano nei 1500 metri. Il giorno successivo ha visto ancora i due atleti protagonisti: Riccardo ha ottenuto un ottimo argento nel salto in lungo con un miglior salto di 3,81 metri, mentre Yannick ha bissato il successo del giorno precedente vincendo un secondo oro negli 800 metri. "Mi sono sentito a mio agio durante tutta la competizione - racconta Riccardo Colombo -. Nei 60 metri non sono partito subito, ma ho recuperato bene. Il tifo e il supporto sono stati bellissimi, così come il momento della premiazione". Soddisfatti anche l’allenatrice Francesca De Vito e uno dei coordinatori di settore, Riccardo Calarco.

Alessandro Salemi