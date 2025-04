La sicurezza e l’emergenza giovani: "Ora c’è la pandemia del disagio"

Oltre 17mila chiamate al numro unico di emergenza 112, una media di 47 al giorno, oltre 8mila delle quali concluse con un intervento della polizia. E poi 1.666 denunce o querele ricevute, 413 persone denunciate, 84 arresti, 38.480 persone identificate, 6.599 vicoli controllati.

Ieri sono stati diffusi i dati delle attività svolte lo scorso anno. Ci sono tanti numeri, gli 11 episodi di soccorso pubblico, i 547 furti, le 946 liti e lesioni, i 25 danneggiamenti, le 35 rapine, i 215 servizi di controllo e vigilanza del territorio effettuati dalla Squadra Volante con l’impiego di 120 pattuglie. Ma quello che spicca sono le parole spese dal Questore Salvatore Barilaro (foto), che non ha nascosto quella che è forse l’emergenza di questi tempi, "oggi percepiamo dal nostro osservatorio privilegiato una nuova e diversa forma di pandemia che definirei la “pandemia del disagio” dove il sentimento prevalente è la paura, in primo luogo dell’altro da sé, motrice di aggressività e terreno fertile per atti di illegali".

I giovani sono la nuova frontiera. Riflette il Questore: "Le prime vittime – le più vulnerabili – di tale condizione sono purtroppo i nostri giovani, sempre più spesso coinvolti in episodi gravi anche nelle nostre città. La violenza perpetrata da giovani – spesso minorenni – appare un fenomeno sempre più rilevante sia sul piano giudiziario sia sul piano sociologico, stante l’incremento di casi che vedono elementi anche giovanissimi, perlopiù maschi e appartenenti alla cosiddetta generazione zeta, autori di crimini brutali e crudeli con un uso della violenza che non ha un suo fine, ma diventa strumento al servizio della videocamera dello smartphone, per realizzare video e stories da immettere sui social, quasi a colmare un vuoto interiore, per sentirsi vivi". Anche in questo senso assume significato lo sforzo della Questura, che va periodicamente nelle scuole e ha incontrato oltre 1.700 studenti.

Sul fronte dell’ordine de della sicurezza pubblica, nel 2024 sono state disposte 1.880 ordinanze per servizi di Ordine Pubblico, con un impiego di 4.736 operatori. La prevenzione conta molto e non a caso in un anno sono stati emessi 100 avvisi orali, 95 rimpatri con foglio di via obbligatorio, 64 Daspo sportivi, 52 Daspo urbani (42 dei quasli di cosiddetto Daspo Willy, il dievieto di accesso a locali pubblici). Sono stati disposti 11 provvedimenti di sospensione di licenza di bar e locali. L’ufficio Minori e vittime vulnerabili ha erogato 110 ammonimenti, 24 affidamenti di minori stranieri non accompagnati, 39 casi di disagio minorile, 30 accertamenti su minori scomparsi. E se il gran lavoro dell’Ufficio passaporti ha portato a rilasciarne in un anno ben 44.606, sul fronte della circolazione stradale la polstrada ha accertato 7.563 violazioni, ritirato 613 patenti, arrestato 4 persone, denunciate 380, 447 le carte di circolazione ritirate, 188 violazioni accertate per superamento limiti velocità. Su 17.455 persone controllate, le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza sono state 406, 17 quelle per stupefacenti.