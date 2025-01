La sgambata diventa contagiosa. Agrate punta ad allargare la comitiva

Gruppo di cammino, debutto col botto ad Agrate: in 45 alla prima passeggiata, "pronti a fare rete con altre realtà del territorio". Il percorso ad anello ha come punto di partenza piazza San Paolo e come meta Omate lungo le ciclabili e ritorno. Appuntamento fisso il martedì e il primo e il terzo sabato del mese, ma l‘idea è di potenziare. "Stiamo già progettando di contattare altri gruppi della zona – anticipa Benedetta Missaglia, assessore ai Servizi sociali –. L’obiettivo è socializzare e i primi riscontri sono positivi". Per partecipare basta una mail all’indirizzo gruppodicamminoagrate@gmail.com.