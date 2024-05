La sfida di Cornate. Quadri torna per il tris ma sulla sua strada trova Crippa e Panzeri

Corsa a tre a Cornate per le comunali dell’8 e 9 giugno, a sorpresa dopo conservatori e progressisti spunta la lista civica “LibeRipartiamo“ di Paolo Crippa, imprenditore 50enne, ex consigliere leghista, ora in corsa "senza etichette". Insieme alla squadra in caso di vittoria darà "una scossa alla vita pubblica, di cui si sente la necessità – spiega –. Dopo un primo mandato si perde la spinta, è fisiologico".

L’appunto è per il centrodestra al comando da 15 anni in città, "ma varrebbe lo stesso se al suo posto ci fosse il centrosinistra". Fra le priorità, "la partita sicurezza con l’incremento degli agenti di polizia locale. Un risultato da raggiungere attraverso la collaborazione con i paesi vicini", e anche la nascita "di un museo a cielo aperto a Villa Paradiso grazie alla valorizzazione del parco archeologico e della villa romana in collaborazione con la Pro loco". Terzo tema, "convivenza armoniosa con gli stranieri, a cominciare dalla comunità marocchina, la più numerosa". Ci riprova dopo cinque anni da assessore all’Urbanistica Fabio Quadri, ex sindaco per due mandati dal 2009, quando strappò il Comune ai democratici in sella da 15 anni. Avvocato, classe 1962, di Fratelli d’Italia, è in lizza sotto le insegne del Centrodestra unito. La coalizione è tutta con lui, che se la spuntasse conquisterebbe per la terza volta la poltrona più importante della città. Fra le sue priorità "la tangenziale per spostare all’esterno il traffico parassita" e la pista ciplopedonale sull’Adda: la passerella sul fiume collegherà Cornate ai comuni della Bergamasca, "un volano per il turismo". "Servirà a portare i visitatori sulla nostra sponda – chiarisce il candidato –. Un passo importante per le aziende che vogliono impegnarsi nel settore". E poi ci sarebbe la riduzione dell’imposizione fiscale: "Il mio pallino – sottolinea Quadri – alleggerire addizionale Irpef e Imu".

Riaprirebbe invece gli uffici del municipio il sabato mattina (chiusi dai tempi del Covid) se venisse eletto il terzo aspirante primo cittadino, Andrea Panzeri, 30 anni, commerciante, consigliere di opposizione, ora alla testa di “Insieme si può“, centrosinistra, ma senza simboli di partito. Per lui la priorità "è rivitalizzare il rapporto con la gente". Tante le cose da fare, se gli elettori lo premieranno, "dalla riqualificazione dei parchi, a quella di altri spazi pubblici", "ma c’è soprattutto bisogno di un cambio di passo". Tre le parole d’ordine del gruppo: ascolto, coinvolgimento, partecipazione.