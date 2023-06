La seconda volta di Veggian in Consiglio

Partenza ufficiale per il Veggian bis: nella serata di martedì si è svolto il Consiglio comunale di insediamento della nuova amministrazione comunale. Per il sindaco Luca Veggian un inizio sul velluto, preceduto da un successo elettorale che molto probabilmente neanche i più ottimisti potevano prevedere.

Non tanto per l’esito finale, quando per la sua dimensione: votato da tre elettori su quattro, può permettersi davvero di affrontare in serenità questo secondo mandato, con tutta la fiducia dei cittadini per dare continuità alla sua azione amministrativa e per dare alla città quella che è la fisionomia ideale pensata da lui e dalla squadra di centrodestra. "Quando penso che ho avuto la possibilità di vivere per la seconda volta questo importante momento, provo una forte emozione – ha commentato Veggian –. Ringrazio tutte le concittadine e tutti i concittadini per la fiducia che hanno voluto riporre in me in occasione delle consultazioni elettorali del 14 e 15 maggio 2023, riconfermandomi come sindaco della comunità caratese con il 75,19% dei consensi, un successo oltre ogni aspettativa. Il mio mandato sarà improntato sulla continuità e soprattutto mirato al raggiungimento di obiettivi di ampio respiro per far crescere sotto ogni aspetto la nostra città". Per il primo Consiglio comunale niente novità: è sempre una seduta blindata con punti all’ordine del giorno definiti dalla normativa, lui non ha aggiunto sorprese extra. "Rivolgo a tutti i consiglieri neoeletti di maggioranza e di minoranza e a tutti gli assessori l’augurio di buon lavoro – ha concluso il sindaco – auspicando che ognuno, per la propria parte, sappia impegnarsi nell’esclusivo interesse dei cittadini".

Gualfrido Galimberti