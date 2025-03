La scuola finisce sotto i ferri. Sei milioni alla Salvo D’Acquisto: "Investimento per il futuro"

Più di un anno e mezzo di lavori e oltre 6 milioni di euro. Poi la scuola Salvo D’Acquisto di piazza Duca d’Aosta sarà completamente riqualificata. Il cantiere aprirà ad aprile e l’attività didattica non subirà alcun ridimensionamento. "Anche questo - afferma Paola Ripamonti, la dirigente scolastica - per noi sarà un momento educativo. I lavori dovranno svolgersi nel rispetto di tutti: così come l’impresa si impegna a non interferire con l’attività didattica, così anche i ragazzi e le loro famiglie dovranno mostrare attenzione nei confronti di chi lavora. E per i nostri alunni sarà davvero importante, perché per loro i lavori sono qualcosa che rientra nell’ambito della fantasia, mentre questa volta si confronteranno con qualcosa di concreto".

Diversi gli interventi previsti: il miglioramento antisismico, l’incremento dell’efficienza energetica e la riduzione dei consumi, l’adeguamento dell’impianto antincendio per garantire la massima sicurezza, l’eliminazione delle barriere architettoniche, il miglioramento estetico. Tra gli abbellimenti il rifacimento delle facciate. Un intervento che ha un significato particolare: a ripensarle, infatti, erano stati gli stessi alunni prima del Covid. Ora quelli stessi ragazzi probabilmente sono impegnati per gli esami di maturità, ma il senso del loro lavoro rimane. "Sono lavori attesi dalla comunità scolastica e dalla cittadinanza - afferma il sindaco Gianpiero Bocca -. L’Amministrazione comunale ha investito importanti risorse nella consapevolezza che la sicurezza, il decoro e l’ammodernamento delle strutture scolastiche rappresentino una priorità. Sono 6 milioni di euro, in parte finanziati con risorse proprie dell’ente, in parte con i soldi che Assp ha incassato da Aeb e, per 2,4 milioni di euro, con l’accensione di un mutuo. Per me non è un debito, ma un investimento. Una menzione particolare merita la riqualificazione dell’aula magna, che ospita anche il Consiglio comunale: sarà intitolata all’ambasciatore limbiatese Luca Attanasio assassinato in Congo nel 2021". "Mai come in questi anni - aggiunge Manuel Tarraso, assessore ai Lavori pubblici - si è investito sul patrimonio scolastico. Questo intervento si colloca in un quadro d’insieme che ci ha visto intervenire in questi tre anni su gran parte dei plessi scolastici andando a risolvere problematiche che si manifestavano da tempo. Stavolta si è scelto di raggruppare i diversi lotti per ottimizzare i tempi ed evitare ogni possibile intralcio con le attività scolastiche. Il prossimo grande intervento? Di sicuro la Galileo Galilei dove durante l’estate rifaremo la copertura della palestra".