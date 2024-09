La scuola che conta. Due milioni per l’istruzione. E arrivano le benemerenze

Due milioni per l’istruzione, Vimercate approva il piano Diritto allo studio fra conferme e novità, a partire dalle “Giovani eccellenze“, vere e proprie benemerenze in ambito scolastico da consegnare a chi si distinguerà in campo sociale, sportivo, scientifico, civico e culturale. Prima campanella e soldi in arrivo per progetti e manutenzioni in tutti gli istituti. La somma "conferma l’attenzione a garantire pari opportunità a tutti gli studenti, favorire le innovazioni educative e didattiche, supportare i giovani nel percorso di scelta formativa e professionale", spiega l’amministrazione. Le risorse serviranno a sostenere le attività dei 2.464 alunni iscritti a materne, elementari e medie Manzoni e Don Milani, oltre ai 244 ragazzi delle paritarie e dei 59 bambini che frequentano le due sezioni primavera. Molte le voci dell’appannaggio, fra le quali l’introduzione e il potenziamento dell’inglese, le lezioni di promozione della salute, della legalità e il progetto di educazione sentimentale e all’affettività. Spazio anche al sostegno all’attività motoria, all’orientamento per combattere l’abbandono e alla facilitazione linguistica e di mediazione culturale. Fra le spese finanziate rientrano anche voci come trasporto per disabili, ristorazione, acquisto di materiale didattico e arredi, fornitura di libri di testo alle primarie. Sono previsti progetti in collaborazione con la polizia locale, il Must, Museo del Territorio, e l’ufficio Sport. Confermate le borse di studio con una novità. L’arrivo di un contributo per tutti i ragazzi che hanno raggiunto la licenza o il diploma col massimo dei voti. "Tra gli elementi di innovazione per il nuovo anno scolastico c’è la riapertura del Centro per l’infanzia Giro Giro Tondo che torna nella sede di via 25 Aprile, dopo i lavori di riqualificazione finanziati dal Pnrr - sottolinea Riccardo Corti, assessore alla Cura delle persone -. Un servizio ampliato negli spazi e nell’offerta: oltre al nido e al centro diurno per i bambini della scuola dell’infanzia si arricchirà di un centro estivo, di uno spazio gioco per la fascia 0-3 anni e di uno sportello di ascolto e confronto a sostegno della genitorialità. Un nuovo modello di assistenza educativa prevede percorsi di inclusione attraverso la progettazione di attività e interventi formativi e di valore per l’intera classe di appartenenza".