La scuola a misura di mercato. In-Presa incontra le aziende per tarare i percorsi del futuro

Le principali aziende del settore elettrico si confrontano con un obiettivo: formare giovani in grado di rispondere in modo adeguato alle esigenze del mondo del lavoro. A mettere insieme tutti ci ha pensato la cooperativa sociale In-Presa, che da anni si preoccupa della formazione dei giovani secondo i reali bisogni del mercato del lavoro. Un’importante attività, riconosciuta quale esempio virtuoso anche dal ministero dell’Istruzione, che in settimana è sfociata in questa Academy formativa che ha visto sedute allo stesso tavolo aziende del calibro di Terna, Bosch, Farlastrada, A2A Energia, Meyer Burger, Finder, Sma, Sacchi Elettroforniture, Mennekes e Sepam Automation Technologies. Insieme hanno dialogato per modellare un nuovo percorso di studi, rispondente alle loro esigenze, a beneficio dei ragazzi del settore elettrico. Il corso triennale trasmette ai ragazzi gli insegnamenti per inserirsi al meglio nel mondo del lavoro con le competenze richieste dal mercato: tra queste l’installazione di impianti elettrici civili e industriali, con capacità di seguirne direttamente la manutenzione e la riparazione.

"Si tratta di una vera e propria esperienza di Academy – commenta la dirigente scolastica Chiara Frigeni – che spesso si vede solo nell’ambito dell’alta formazione. Qui vogliamo dare ai ragazzi una formazione qualificata e di valore: proponiamo il confronto con i formatori delle più grandi aziende del territorio che entrano nella scuola per insegnare, le aziende ci aprono le porte per conoscere e fare esperienza sul campo. Crediamo fortemente nelle collaborazioni attive con le aziende perché per educare un ragazzo al lavoro ci vuole una comunità dove la scuola e il mondo aziendale si alleano". Ora sono le aziende a indicare la strada a partire già dalle scuole di formazione professionale, fino a spingersi a fare un passo ulteriore con gli Its per i ragazzi che sono già diplomati e che, invece di andare all’università, cercano un canale più diretto per entrare nel mondo del lavoro. L’11 e 25 novembre, con l’open day, sarà possibile per tutti scoprire l’esito del fruttuoso confronto che si è svolto a In-Presa tra le maggiori aziende del settore, approfondendo nella sede della cooperativa quelli che saranno tutti i dettagli del percorso.