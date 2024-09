La scommessa: "Facciamo vivere l’autodromo tutto l’anno"

Il valore economico del Gp di Monza, insieme a ciò che può offrire l’autodromo, non è patrimonio solo del capoluogo brianzolo, ma una ricchezza di cui beneficia enormemente tutta la Lombardia. L’assessora al Turismo, Moda e Marketing territoriale di Regione Lombardia Barbara Mazzali, traccia un indirizzo chiaro per il futuro: "Bisogna far vivere l’autodromo di Monza tutta l’anno".

"Il Gran premio – esordisce l’assessora – si conferma non solo un appuntamento imperdibile per gli amanti della Formula 1, ma anche un motore di attrattività turistica per la Regione. Gli interventi di riqualificazione dell’autodromo, infatti, lo hanno reso ancor più affascinante, pronto ad accogliere i visitatori in un contesto rinnovato e ricco di storia". I dati dell’Osservatorio regionale del turismo e dell’attrattività parlano chiaro. "Durante il lungo weekend del Gran premio, dal 30 agosto al 3 settembre – aggiunge – le strutture ricettive della provincia di Monza e Brianza hanno registrato un sold out del 96%, con Milano che segue a ruota con un tasso dell’89%. Questi numeri sono ben superiori alle medie previste per i fine settimana di settembre, a dimostrazione di quanto l’evento sia un catalizzatore per il turismo locale". L’assessora pone poi l’accento sull’importanza dell’indotto economico generato dall’evento. "Le stime di Confcommercio – ricorda – indicano che il Gran premio di Monza 2024 produrrà un impatto economico di circa 179 milioni di euro. Questa cifra include le spese per alloggio, ristorazione, parcheggio, biglietti d’ingresso e shopping, confermando il ruolo centrale del turismo come volano per l’economia regionale. La spesa per l’alloggio rappresenta solo il 33% della spesa totale dei visitatori". "Tutto ciò – ribadisce – evidenzia come il turismo sia un moltiplicatore di valore per diversi settori, dalla ristorazione allo shopping, passando per le attrazioni culturali e naturalistiche". Da qui la riflessione sul ruolo strategico dei grandi eventi nella nuova campagna di promozione “Lombardia Style“.

"Eventi come il Gran premio sono fondamentali per allungare la permanenza dei visitatori oltre l’evento stesso, permettendo loro di scoprire tesori come il Parco e la Villa Reale. Accolgo quindi con entusiasmo la proposta del presidente dell’Automobile Club di Milano, Geronimo La Russa, di trasformare l’autodromo in una meta turistica fruibile tutto l’anno. Unire le forze cioè per far sì che il circuito monzese diventi un simbolo iconico da visitare in qualsiasi stagione, insieme agli altri attrattori turistici di Monza".