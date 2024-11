La scommessa dei commercianti. Eletto il nuovo presidente:: "Rilancio e caccia ai fondi"

"Rilancio e caccia ai fondi", un programma che va dritto al punto per il nuovo presidente dei commercianti di Concorezzo: Matteo Terzoli, volto notissimo in città, classe 1978, titolare della Torrefazione Socar. La nuova governance dell’associazione raccoglie il testimone da Antonio Mandelli che per anni ha coordinato le 70 attività del gruppo. Al suo fianco nel direttivo, la vice Manuela Ferrari e Laura Turato in qualità di segretario, già presidente nel difficile periodo del Covid. "Il nostro impegno sarà su più fronti - dice Terzoli -. Da una parte gli eventi per promuovere la città e dall’altra il dialogo con l’amministrazione e con le istituzioni per un lavoro di squadra che possa anche agevolare la partecipazione a bandi a sostegno dell’imprenditoria locale". L’obiettivo "è potenziare la rete e il coinvolgimento anche di chi ha le vetrine lontano dal centro storico". La modalità operativa è quella regolata da una formula consolidata: stretto rapporto con il Comune che non manca di offrire supporto al settore. "Sono tante le iniziative che abbiamo offerto alla cittadinanza grazie alla collaborazione con la categoria - ricorda il sindaco Mauro Capitanio - dalle ‘Occasioni di passaggio’, alla ‘Pusè buna’, agli appuntamenti di Natale con la pista di pattinaggio e le luminarie, ai Mercati d’Europa con ConfCommercio, alla festa di Halloween. Abbiamo anche organizzato momenti più strutturati come a marzo in Regione con l’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi per illustrare le diverse possibilità di partecipazione a bandi mirati. Continueremo in questa direzione certi dell’importanza anche sociale, oltreché economica, dei negozi di vicinato".

Il gruppo ha radici profonde. "L’associazione è una realtà viva, sono più di 210 le attività al lavoro sul nostro territorio - sottolinea il primo cittadino -. Terzoli si è fatto carico di una grossa responsabilità. Sono certo che saprà guidare con impegno e visione i nostri esercenti. Un ringraziamento va ad Antonio Mandelli per quanto fatto in questi anni e per l’aiuto che continuerà a dare al nuovo direttivo. Insieme potremo proseguire il percorso tracciato operando in modo strutturato per lo sviluppo della filiera di casa".