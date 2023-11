La sciarpa tricolore ai custodi della bandiera

Una sciarpa tricolore. Simbolo dello spirito di servizio e di sacrificio. Ieri mattina, in collegamento con il Capo della Polizia, prefetto Vittorio Pisoni, e le Questure di tutta Italia, ha avuto luogo la cerimonia di consegna della sciarpa tricolore ai Commissari in servizio nelle province. Per quella di Monza e Brianza, sono stati scelti Carmen Principe e Sebastiamo Bongiovanni. "La sciarpa tricolore assume un particolare valore per i funzionari della Polizia di Stato - fanno sapere dalla Questura -, non soltanto perché simboleggia le delicate e alte funzioni che vengono loro assegnate dalla legge a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ma soprattutto per la solennità che essa conferisce alle attribuzioni esercitate al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini". Ricevuta la sciarpa tricolore, "essi diventano i fedeli custodi dell’onore della nostra bandiera, memori della storia e delle tradizioni della polizia e del sacrifico estremo della vita ad essa tributato dagli innumerevoli poliziotti caduti nell’adempimento del dovere". Carmen Principe, ai tempi del Commissariato di Monza, ha svolto numerose operazioni sul traffico internazionale di armi, stupefacenti, reati contro la persona e il traffico di opere d’arte e ha ricoperto il ruolo di responsabile della U.I.G.O.S; (i tifosi degl Monza la ricordano bene per fermezza e cortesia), Bongiovanni, dopo diverse esperienze fra Reparto mobile, la polizia postale e l’ufficio immigrazione, nonché alla Criminalpol della Lombardia, dal 2007 era alla polizia giudiziaria.

Da.Cr.