La satira smaschera vizi e ipocrisie della società

Una storia tragicomica, leggera e divertente, che si rivela una satira grottesca e feroce di vizi e ipocrisie di una certa società, in cui i personaggi che agiscono finiscono per essere le prime vittime di questo crudele meccanismo. È lo spettacolo “No, non è la gelosia!“, che verrà portato in scena giovedì alle 21 sul palco del cineteatro Edelweiss di piazza Cuzzi, a Besana, un libero adattamento teatrale dal film di Ettore Scola “Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca)“ con Marcello Mastroianni, Monica Vitti e Giancarlo Giannini. Protagonisti della rappresentazione saranno gli attori della compagnia Teatro in Mostra, che interpreteranno questa commedia brillante piena di equivoci e situazioni paradossali, un esilarante triangolo dei sentimenti che ha al centro un muratore maturo e sposato, una fioraia sognatrice e romantica e un giovane e focoso pizzaiolo, che si trovano, si innamorano e si lasciano. Biglietto d’ingresso 27 euro, prevendite su www.edelweissbesana.com.