La San Vincenzo lancia la raccolta alimentare

Una raccolta alimentare è organizzata dalla San Vincenzo per sabato 15 in piazza municipio dalle 10 alle 17. Cosa si può portare: pasta, riso e farina, olio di ogni genere, e poi legumi, latte a lunga conservazione, pesce sott’olio (tonno, sgombro, alici), carne in scatola, sughi e pomodori pelati. E ancora: biscotti e merendine, dolci confezionati, zucchero caffè e ciò che può durare. L’associazione si occupa di sostenere con aiuti concreti famiglie e persone fragili mediante la consegna di un pacco alimentare mensile, di contributi per corsi formativi e professionalizzanti, della ricerca di posti di lavoro, dell’accompagnamento per il disbrigo di pratiche burocratiche e per effettuare visite mediche, cercando di rimuovere le cause della povertà mediante il sostegno umano, sociale e cristiano.

Son.Ron.