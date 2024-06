La Saletta d’attesa per principi e corone

Tappa imprescindibile della “reggia viaggiante“ non poteva che essere la Saletta Reale della stazione di Monza. Umberto I di Savoia, grande utilizzatore del treno per i suoi viaggi, la fece realizzare nel 1884 come sala di accoglienza per i regali viaggiatori e i loro ospiti. L’interno è una sorpresa affascinante per ricchezza e luminosità dell’impianto decorativo: lesene con capitelli dorati scandiscono le pareti, una greca a labirinto riquadra le aree con trofei floreali. Sopra il camino è dipinto un putto con un cesto di fiori e una fascia svolazzante. Ghirlande neorinascimentali e testine dipinte su fondo dorato delimitano le pareti separandole in basso dalla zoccolatura e, in alto, dalla cornice che sorregge il soffitto con l’affresco di Mosè Bianchi “Il Genio di Casa Savoia“. Si tratta di una sala dalle caratteristiche uniche, dove tutto è eclettico e sfarzoso, evocativo dei fasti della stagione umbertina nella Villa Reale.