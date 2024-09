La rivoluzione rossa. Ecuosacco compie 10 anni. Il chip fa la... differenziata

Ecuosacco compie 10 anni e festeggia. Galà per il sacco rosso lanciato da Cem nel 2014 che ha fatto volare la differenziata oltre il 90% laureando la Brianza campionessa italiana nello smaltimento. Appuntamento giovedì a Bellusco. Dove tutto è cominciato, un evento celebrerà l’innovazione e il nuovo passo nel futuro che si chiama tariffa puntuale, cioè personalizzata. Si pagherà in base ai consumi effettivi, come si sta già sperimentando nel borgo che ospita l’evento e che inventò la separazione della immondizia per salvarsi dai rifiuti per strada. Era il 1992, la discarica di Cavenago fu chiusa d’emergenza e per uscirne si ricorse a un modello che aveva avuto negli oratori che raccoglievano cartone e vetro porta a porta la matrice originale. Ospiti d’onore, il climatologo Andrea Giuliacci e Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia. Appuntamento alle 16.30 nella chiesa di Santa Maria Maddalena nel suggestivo borgo di Camuzzago. Ad aprire i lavori saranno il sindaco Mauro Colombo con il Consigliere delegato di Città Metropolitana Paolo Festa e della provincia di Monza Massimiliano Longo. “10 e lode ai cittadini“ il titolo della festa che racconta più di ogni altra cosa che il successo passa dall’impegno delle famiglie. "L’obiettivo - spiega Alberto Fulgione, presidente di Cem - è fare il punto su un progetto che ha rivoluzionato la raccolta sul territorio attraverso un’idea semplice: l’introduzione di un sacco semitrasparente rosso, tracciabile.

Capace cioè di permettere l’identificazione del proprietario tramite codice numerico, dedicato solo alla frazione indifferenziata. Un’idea semplice che però ha responsabilizzato tutti, inducendo a separare di più e meglio". I risultati si sono visti al punto che la miglioria introdotta per la prima volta a Bellusco, Mezzago e Grezzago si è rivelata così efficace da essere imitata da altri gestori dell’immondizia. Un convegno nello stesso pomeriggio racconterà il cambiamento in numeri e l’evoluzione dell’iniziativa. Tra i relatori, Glauco Bonora, ideatore del nome Ecuosacco; Paola Brambillasca che presenterà la campagna di Concorezzo, e Lauretta Saladin che parlerà del video “Un sacco comodo“ realizzato nella scuola di Cerro al Lambro con gli studenti.