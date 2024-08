La rivoluzione digitale. Vigili “armati“ di tablet. Il blocchetto delle multe così ha i giorni contati

Appena insediato, lo aveva detto. Il mantra della nuova polizia locale doveva passare dalla digitalizzazione. Dalla tecnologia. E dall’intelligenza artificiale.

Continua a esserne convinto il comandante Giovanni Dongiovanni, che sta lavorando, col sostegno della Giunta che lo ha scelto, per percorrere questa strada. Facciamo il punto.

"Abbiamo ormai digitalizzato tutte le attività esterne, dalla verbalizzazione alla gestione degli interventi. Tutto viene registrato immediatamente sul nostro software. Abbiamo acquistato un tablet per ognuno dei nostri agenti impegnato in servizi per strada".

Numeri?

"Su un personale di circa 120 agenti, si parla di 80 tablet. Già in questo momento le multe, ogni procedimento sanzionatorio o verbale, vengono digitalizzate in presa diretta. Questo significa ad esempio che le multe si possono pagare on line".

Oltre alle multe, la digitalizzazione è efficace anche sull’attività operativa per strada?

"Gli incidenti vengono già rilevati così, il disegno della scena, foto, filmati, dichiarazioni di testi o persone coinvolte vengono registrati col tablet. Tutta l’attività dei nostri agenti viene tracciata sul nostro software. Manca l’ultimo miglio".

Cosa significa?

"Stiamo programmando tutti i tablet in modo da poterli consegnare ai nostri agenti. In autunno saranno operativi, non avranno più i blocchetti delle multe. Questo porterà a una trasparenza e legalità assoluti. Non sarà più possibile che rocinare o ritoccare una multa".

Agenti come robocop.

"Abbiamo già le bodycam operative per gli agenti sul territorio. E due auto sono dotate di un dispositivo in grado di leggere in presa diretta una targa e rilevare se quella vettura è assicurata e revisionata".

L’Intelligenza Artificiale?

"È un campo che si sta sviluppando ed evolvendo anche a livello legislativo europeo. Ma ci stiamo già ragionando sopra anche noi. Nei prossimi mesi capiremo cosa vogliamo e possiamo fare, in generale ci stiamo impegnando per arrivare a una piena integrazione di tutti gi uffici comunali, in modo che possano dialogare".

Novità all’orizzonte?

"In autunno andremo a ingrandire la nostra centrale operativa, ci saranno due stanze: una per la visione delle telecamere puntate sulla città e una per la gestione delle situazioni critiche. Ad esempio in caso di incidenti rilevanti o eventi atmosferici e alluvioni come l’ultima piena del Lambro. E anche in questo campo l’uso dell’I.A. potrebbe aiutarci".