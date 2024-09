La rivoluzione delle quattro scuole. Ristrutturazioni e ponti trasparenti

Stanno per andare ad assegnazione i primi lotti di lavori per il riammodernamento delle scuole del quartiere San Rocco, secondo l’ambizioso progetto del Sus (Sviluppo urbano sostenibile), che si prefigge di ristrutturare le 4 scuole dell’Istituto comprensivo Koiné (Nazario Sauro, Zara, Omero e Pertini), e apportare migliorie alla viabilità e all’ambiente di tutta l’area circostante. Il piano di intervento – finanziato con oltre 14milioni di euro dal Pnrr, più 2 milioni di fondi regionali – partirà, in tutta probabilità, a inizio 2025, con l’efficientamento energetico e il miglioramento sismico della scuola d’infanzia Nazario Sauro (per 1.632.171 euro, di cui 120.121 cofinanziati dal Comune di Monza) e della scuola primaria Zara (per 2.323.221 euro, di cui 173.221 cofinanziati dal Comune). Poco più avanti si inizierà a intervenire anche sulla primaria Omero e sulla scuola media Pertini, che saranno collegate da un ponte trasparente. I plessi Nazario Sauro e Zara avranno pertanto un nuovo cappotto termico per l’isolamento esterno, e nuovi serramenti e infissi, più interventi per il miglioramento delle prestazioni sismiche. I due plessi di via Gentili invece, Omero e Pertini, si preparano a una rivoluzione: distanti solo pochi metri, verranno collegati da un tunnel sopraelevato trasparente. Tutta l’attività scolastica si sposterà nella scuola Pertini, mentre nell’attuale Omero verranno allestiti i servizi: nel seminterrato il refettorio e l’attuale palestra riqualificata. Al primo piano sarà allestito un “open space“ per il Collegio docenti, come aula magna e sala polifunzionale per mostre ed eventi. La gara per l’appalto andrà a conclusione entro gennaio, e poi si inizierà con i lavori. Il progetto prevede aule da 50 metri quadrati per dare spazio vitale e organizzare la didattica secondo criteri innovativi. Non a caso, prima di essere redatto, è stato concordato con la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Koiné Anna Guglielmetti, che ha espresso anche la volontà di lasciare un atrio d’ingresso molto ampio per i genitori che aspettano l’uscita dei bimbi più piccoli, e di allestire all’esterno una pista di atletica e campi da basket.

Il piano urbanistico prevede “azioni green“ attraverso la rigenerazione degli spazi aperti e la realizzazione di infrastrutture ciclabili e di mobilità pedonale (per 2.436.120 euro) per le vie che conducono alle scuole.

