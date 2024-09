La rivoluzione della viabilità. Sensi unici e strade che “brillano“: "Così i pedoni saranno al sicuro"

Strade a doppio senso, in cui non c’è lo spazio per chi esce dal cancello di casa. In via Deledda ci sono auto parcheggiate in curva, perciò da via Monza bisogna procedere in centro strada, rischiando il frontale. Sulle strade senza marciapiedi, i pedoni non sanno proprio dove passare. Codice della strada risalente al 1992 e mai riordinato. A Brugherio i cittadini chiedono più sicurezza e arrivano decine di segnalazioni sul tavolo del sindaco. "Abbiamo deciso di mettere ordine nella viabilità - spiega la vicesindaca Mariele Benzi - Quindi dopo il reticolo sud, ora stiamo mettendo mano al reticolo ovest, quello compreso tra via Nazario Sauro, viale Lombardia (nella foto l’incrocio con via Monza), via Monza e via Buozzi. A seguire, uno studio per viale Lombardia e la bretella di interazione con Cologno. Chiediamo ai cittadini di prestare attenzione alla segnaletica, perché strade a doppio senso diventano da questi giorni a senso unico. Sarà necessario cambiare le abitudini, uscendo di casa, per la sicurezza dei pedoni e l’uscita agevole dai passi carrai. In alcune vie ci sono anche segnali contrapposti, perciò interveniamo, secondo la normativa di legge vigente".

Quindi, la delibera di Giunta ha disposto che da questi giorni diventano a senso unico via Martiri della Libertà in direzione via Matteotti, via Frank verso via Sauro, via Fratelli Cervi in direzione Matteotti, in via Caduti del lavoro in direzione Martiri della libertà; via Concordi verso via Caduti del lavoro (escluso il tratto tra via Fratelli Cervi e via Matteotti); in via Mameli, con direzione via Deledda. La rivoluzione viabilistica comporta anche una rivoluzione dei posti auto, già merce rara a Brugherio. Perciò cambieranno anche i posti auto, accontentando qualcuno e scontentando altri. Nuovi posti auto, senza modifica della circolazione si troveranno in via Sauro, Turati, Virgilio, Cajani e in viale Lombardia (sul lato dei numeri civici pari, nel tratto compreso tra il parcheggio di via Galvani e via De Gasperi) e in via Gran Paradiso. Intanto è già attivo l’attraversamento luminoso in via Europa, dove si passa da una zona alberata e buia a una rotatoria dove la luminosità cambia all’improvviso, accecando i passanti. Per attraversare sulle strisce, i cittadini potranno accendere la luce e potenti fari, come occhi di un Ufo, verranno puntati sulle strisce pedonali. Attivando un pulsante, il livello di illuminazione passerà dal 40% al 100%, con il sistema denominato Intelligent dimming. Per le auto, si aziona contestualmente il lampeggio dei led gialli posti sui segnali stradali blu quadrati che indicano l’attraversamento. "Se il sistema funziona - anticipa l’assessora - verrà installato anche in via Sciviero".