La rissa finisce a bottigliate. Chiuso l’Only Tony Lounge bar

I carabinieri di Muggiò hanno eseguito un provvedimento cautelare disposto dal Questore di Monza Salvatore Barilaro, che ha chiuso per dieci giorni per motivi di ordine e sicurezza pubblica l’Only Tony Lounge bar di Muggiò.

La disposizione è arrivata dopo che l’11 agosto, alle 00.25 circa, una pattuglia dei carabinieri della locale caserma era intervenuta nel locale dopo una segnalazione di una violenta lite, che da verbale è arrivata alle bottigliate. Infatti, un avventore è stato colpito con due bottigliate alla testa da tre uomini, uno dei quali lo stesso titolare. Quest’ultimo, secondo quanto ha ricostruito la Questura di Monza, carico da numerosi precedenti penali e di polizia anche in materia di stupefacenti, intenzionalmente e in maniera ripetuta, non ha gestito in prima persona l’esercizio commerciale assegnandolo a persone sprovviste di qualsiasi rapporto lavorativo con l’attività oltre che di titolo professionale. Dopo approfondite indagini il bar è risultato essere abituale punto di incontro di persone cariche da precedenti di polizia per gravi reati relativi all’uso personale di sostanze stupefacenti, guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche, rapina, lesioni personali, furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale.

Sono stati accertati rischi per la sicurezza e l’ordine pubblico, pertanto al fine di "evitare il protrarsi delle condizioni di pericolosità sociale, con riguardo all’esigenza obiettiva di tutelare la sicurezza delle persone", il Questore della provincia di Monza e della Brianza ha disposto la sospensione dell’attività per dieci giorni.

Son.Ron.