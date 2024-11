La rete virtuosa. I dieci municipi di “InnovA21“

Anche il Comune di Nova Milanese è entrato a far parte dei soci di InnovA21, facendo salire in questo modo a dodici il numero degli associati: dieci comuni (Barlassina, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Lentate sul Seveso, Nova Milanese, Meda, Misinto, Seveso e Varedo) e due enti no-profit (Legambiente Lombardia e Fondazione Lombardia per l’Ambiente).

Tutti i comuni soci sono confinanti e rappresentano la quasi totalità della Brianza Ovest. Una crescita che incrementa le possibilità di progettazione e rafforza le relazioni, a partire da quelle con il sistema locale dei parchi, il Parco delle Groane, il Bosco delle Querce e il Plis Grubria. Altro importante elemento naturale di connessione del territorio è la presenza del torrente Seveso e del suo affluente Tarò-Certesa la cui gestione sarà sempre più rilevante nei prossimi anni in termini di adattamento ai cambiamenti climatici. Con l’ingresso di Nova Milanese il territorio dei comuni soci di InnovA21 è aumentato a 79,46 chilometri quadrati e la popolazione è aumentata a 209.500 abitanti. Un incremento che rafforza la presenza e l’importanza di InnovA21 anche a livello provinciale: il territorio dei comuni soci è pari al 20 per cento del territorio dell’intera provincia di Monza e Brianza e la popolazione è pari al 24 per cento. "Siamo convinti che per affrontare le sfide della transizione ambientale sia sempre più decisivo lavorare in rete, con una visione sovracomunale", afferma il sindaco Fabrizio Pagani. "Con piacere abbiamo scelto di entrare a far parte di un gruppo di amministratori e professionisti qualificata, quale è InnovA21 – commenta anche Andrea Apostolo, vicesindaco con delega alla Pianificazione strategica e sviluppo del territorio – con cui poter operare in sinergia e su una dimensione territoriale più vasta. La riflessione comune, lo scambio di buone pratiche e la condivisione di competenze su tematiche così importanti ritengo possano rappresentare un’opportunità anche per la nostra città".

"Con l’ingresso del Comune di Nova Milanese in Agenzia InnovA21, un abitante su quattro della provincia di Monza e Brianza risiede in uno dei comuni soci – commenta il presidente Marzio Marzorati –. La sfida di un approccio innovativo, volontario e sovracomunale alle tematiche ambientali, che è stata intrapresa diciannove anni fa con quattro comuni, è ancora oggi attuale e utile. Lavorare in area vasta è determinare per affrontare i temi della transizione ecologica e attivare i progetti per l’adattamento climatico".