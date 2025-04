“Mamme sottosopra”: dal post parto al babywearing, dallo yoga al sonno dei bimbi, un ciclo di incontri per sostenere le neo mamme

Monza – La crescita del bisogno delle mamme di avere spazi di confronto e condivisione è stata intercettata anche a Monza, grazie a tre cittadine attive che hanno da poco attivato un patto di collaborazione al Centro civico San Gerardo, con il progetto intitolato “Mamme sottosopra”. Una denominazione che fa riferimento alle emozioni che si provano durante il periodo della maternità, ma anche all’associazione che permette l’organizzazione degli incontri destinati alle mamme: la community “Mum–Mamme sottosopra”.

Il progetto, dalla durata di tre anni, consiste nella proposta di attività di supporto gratuito e solidale alle mamme, neomamme e future mamme, dal momento del concepimento fino al post-parto. Le attività, svolte alla sede del Centro civico San Gerardo di via Lecco 12 quasi tutti i venerdì per 2 ore (dalle 16.30 alle 18.30), sono di diverso tipo. Si tratta di incontri e laboratori su tematiche legate alla maternità anche con il coinvolgimento gratuito di esperti, ma anche di momenti di confronto tra mamme e di eventi che promuovano il benessere delle mamme e delle famiglie. A marzo gli appuntamenti si sono aperti con un momento di confronto tra mamme per poi proseguire in incontri con esperte sui temi dell’alimentazione, del sonno e del rapporto psicologico tra mamma e bimbo. Venerdì scorso è andato in scena l’incontro con la counselor olistica e insegnate di yoga Viviana Borin, mentre domani sarà la volta dell’esperta Tiziana Campa, che spiegherà alle mamme la pratica del babywearing, cioè del portare il bimbo addosso grazie all’uso di fasce.

Dopo la pausa pasquale, gli incontri riprenderanno a maggio in un mese dedicato al rapporto tra maternità e lavoro. Il 9 maggio Chiara Fumagalli, consulente Hr formatrice ed orientatrice, parlerà di “Cv e mercato del lavoro”, tema delicato in Italia oggi per le donne, soprattutto per chi è mamma. L’obiettivo del progetto è creare una rete di sostegno reciproco, in cui ogni donna possa sentirsi accolta e supportata e possa condividere esperienze, emozioni e difficoltà con altre mamme. La partecipazione è libera, con bimbi benvenuti, ma da comunicare o alla mail mumsottosopra@gmail.com, al numero 331.2682121, oppure alla pagina Instagram @mum_mamme_sottosopra.