"Aspettiamo dalla Regione le linee guida sul distanziamento nelle scuole: ci stiamo basando su quelle del Veneto". Le parole dell’assessore alla Istruzione Giorgio Gerosa, hanno portato il Pirellone a replicare: "Studenti, insegnanti e amministratori di Desio possono stare tranquilli: le linee guida sul distanziamento scolastico ci sono e sono approvate", interviene il vicepresidente Fabrizio Sala.

"La Lombardia ha contribuito a sollecitare, emendare e integrare le Linee guida del Piano scuola 2021 approvate poi in Conferenza Stato Regioni con un parere subordinato all’impegno di Ministero e Governo a stanziare ulteriori risorse per far fronte ai maggiori costi per le norme anti Covid". Spiega l’assessore regionale all’Istruzione Melania Rizzoli. "Le linee guida del 26 giugno contengono le regole del distanziamento e e norme di prevenzione. Prevedevano la formazione di Tavoli regionali presieduti dall’Ufficio scolastico regionale: in Veneto l’ufficio ha valutato di redigere un manuale, in Lombardia di non farlo data la situazione più complessa". Ale.Cri.