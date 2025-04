La rapper di Desio al talent su Netflix. Ayo Ally, la sfida per diventare star

Una manciata di singoli apprezzati dagli amanti del genere e adesso l’approdo alla corte di Rose Villain, Geolier e Fabri Fibra per sottoporre al loro giudizio il suo talento artistico. C’è anche una giovane rapper desiana tra i concorrenti della seconda stagione di “Nuova Scena”, il rap show in onda su Netflix che punta a scoprire i nuovi protagonisti della scena hip hop italiana: si tratta della 18enne Ayo Ally, al secolo Alice Coppola, che ha deciso di mettersi alla prova su un palcoscenico di prestigio, mostrando il suo stile e la sua energia a giudici esigenti, tre nomi che oggi rappresentano al meglio il panorama rap, urban e hip hop del nostro Paese. Per la giovane residente a Desio una tappa importante nel suo percorso musicale, che conferma le potenzialità di Ayo Ally nella scena rap nazionale. Appassionata di blues e di r&b fin da piccola, Alice ha trovato poi nel rap lo strumento più efficace per esprimere emozioni e pensieri. Dopo aver pubblicato alcuni pezzi, la scelta di provare con la competizione musicale di Netflix, mettendosi a confronto con altri talenti emergenti provenienti dal tutto lo Stivale. La giovane brianzola ha preso parte alle prime selezioni dello show, entrando nel primo blocco di episodi visibili sulla piattaforma.

Nelle canzoni già pubblicate la 18enne Ayo Ally mescola trap, rap e melodia: le sonorità combinano beat incisivi e melodie avvolgenti, su cui si muovono testi fatti di riflessioni personali ed emozioni intense, che parlano di vulnerabilità e di storie d’amore. Energia e introspezione assieme, su un flow distintivo. Ne sono un esempio due dei suoi singoli più apprezzati, “BB” e “La Nuit”: percussioni minimaliste ma potenti, ritmo serrato, testi diretti e melodie accattivanti. Il risultato è un sound moderno, di quelli che piacciono alle radio. E se con “BB”, pezzo trap dal mood club, la rapper desiana ha raccontato di un amore che deve restare nascosto, con “La Nuit” ha squadernato frammenti della sua storia personale, di una ragazza che ha affrontato anche momenti di buio e di dolore, ma che non ha mai perso la speranza, consapevole che dopo la sofferenza è possibile un nuovo inizio. Alice ha anche girato 3 videoclip, ideati e curati da lei stessa sotto ogni punto di vista.

