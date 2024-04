La Provincia di Monza dopo il voto. Claudio Rebosio è il nuovo vice

Il presidente Luca Santambrogio, riconfermato alla guida della Provincia nelle elezioni di secondo livello vinte dalla lista “Centrodestra per la Brianza“, ha attribuito gli incarichi ai consiglieri provinciali usciti dalle urne. Alla vicepresidenza, come comunicato già all’insediamento in occasione del giuramento, Santambrogio ha nominato Claudio Rebosio (nella foto), consigliere comunale della città di Limbiate e già consigliere provinciale nel precedente mandato.

Rebosio seguirà le tematiche inerenti alla polizia provinciale e alla sicurezza. A lui anche il compito di coordinare l’Afol, cioè l’Agenzia di formazione e avviamento al lavoro, collegata con il Palazzo del lavoro di Monza. Il consigliere provinciale Giuseppe Azzarello seguirà le materie di edilizia e pianificazione scolastica, impianti sportivi provinciali, rapporti con la Regione e servizio idrico integrato, mentre Antonella Casati, già assessora alla Cultura del Comune di Briosco, si occuperà di marketing territoriale, Ville aperte, parchi e agroalimentare. Le deleghe al welfare, rapporti con associazioni del terzo settore, lavoro e crisi aziendali, invece, sono state affidate a Francesco Cirillo. Massimiliano Longo, dopo la precedente esperienza di assessore alla Cultura del Comune di Monza, si occuperà di Consorzio Villa Reale, autodromo e grandi eventi, oltre a turismo e pianificazione territoriale; mentre Marina Romanò ha in carico protezione civile, transizione ecologica e autorizzazioni ambientali, pari opportunità e benessere animali. È già stata sindaca di Cesano Maderno, poi capogruppo Lega in consiglio comunale e poi ancora deputata, dopo l’ingresso di Massimiliano Capitanio nell’Agicom (l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni). Alessandro Rossini, praticante avvocato, seguirà le tratte B2 e C di Pedemontana, Atpl e le opere strategiche; Michele Santoro si occuperà di infrastrutture provinciali, strade e ponti, salvaguardia ambientale e proprietà provinciali. Elisabetta Viganò si occuperà di bilancio, bandi e Pnrr, patrimonio, programmazione fondi ex Asam e servizi per i comuni. Il presidente Santambrogio ha tenuto per sé le deleghe nelle materie della tratta D Pedemontana, quei 9 chilometri su cui gli undici Comuni direttamente interessati hanno unanimemente espresso parere contrario. Sempre al presidente i settori personale e strategie generali sulle partecipate e tutte le materie non assegnate.