La protesta di Sant’Albino: "Conviviamo col buio e il parcheggio selvaggio"

Parcheggio est della Piscina Pia Grande al buio. Da rivedere anche viabilità e parcheggi nelle vie circostanti, dove le auto ingrombrano i passi carrabili. "Tutto il parcheggio e il prato davanti alla piscina è lasciato al buio – denuncia Antonio Leo –, vengo qui col cane al mattino perché alla sera non lo vedrei nemmeno. Per chi entra in piscina i lampioni sono bassi, nel parcheggio e nel vialetto l’illuminazione è insufficiente".

"A Sant’Albino, fra le vie Francesco Ferrucci e Alberto Da Giussano vige il parcheggio selvaggio – racconta Maurizio Polastri –, impossibile entrare in casa. Addirittura ci è capitato due volte che nemmeno l’ambulanza riuscisse a passare". E non è possibile neppure dare le multe. "Abbiamo chiamato più volte la polizia locale – fa eco Cinzia Melzi –, ma ci hanno spiegato che non possono fare contravvenzioni perché non ci sono cartelli di divieto di sosta". Altro capitolo doloroso, sottolinea Polastri, la viabilità: "In uscita dal quartiere, sulla rotonda a fagiolo non è possibile immettersi, tranne nelle ore serali quando è attivo il semaforo".

Cristina Bertolini