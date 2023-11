La promessa:: "Indietro non si torna"

I fondi ci sono fino a giugno, poi i progetti che per due anni hanno dato una risposta all’emergenza povertà che fine faranno? "Quando abbiamo cominciato a lavorare al Fondo contrasto alle nuove povertà – ricorda Marta Petenzi, segretario generale della Fondazione Comunità Monza e Brianza – avevamo chiara la direzione da seguire: aiutare la nostra comunità a contrastare le diverse forme di povertà, accogliendo e facendoci carico di fragilità presenti sul territorio. Senza le competenze e le professionalità del terzo settore, di istituzioni e aziende del privato sociale il Fondo non avrebbe avuto lo stesso impatto. Invece ha portato all’avvio di un vero welfare di Comunità. È ora il momento di riprendere a ragionare insieme in maniera ancora più diffusa, persistente e multiforme. Sta a noi prenderci cura del futuro della nostra comunità e l’unico modo è farlo insieme". Indietro non si torna.

"Non sappiamo che ne sarà dalla prossima estate, il nostro progetto si trasformerà in qualcos’altro – assicura Arabella Ambiveri di SpazioVita –, resta la collaborazione tra le associazioni, la comprensione dei problemi di parte della popolazione. Speriamo quindi di poter portare una voce autorevole all’assessorato e alla commissione Politiche giovanili". Auspicano di poter continuare anche gli operatori dei 22 enti coinvolti anche nel progetto “Giovani e adulti crescono insieme“ della parrocchia di San Pio X a Monza che ha creato un tavolo di coordinamento a sostegno delle famiglie in grave povertà, come il progetto culturale “Contaminiamoci di cultura“ che raccoglie 27 partner tra scuole e Comuni di Monza, Agrate, Cesano Maderno, Nova e Desio. Il bando di Fondazione della Comunità è stato un trampolino, ora tocca al territorio trovare gli strumenti per continuare".

C.B.