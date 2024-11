La processione e il corteo fino all’oratorio

La festa patronale prende il via già domani alle 17.15 con la processione dall’Antica Chiesetta alla parrocchiale di San Martino con la statua del santo. Alle 17.30 la messa e i vesperi. Già domani i primi momenti di intrattenimento per i più piccoli: alle 15 nel salone dell’oratorio San Martino lo spettacolo di burattini “Leonardo mostro bugiardo“, alle 18.30 l’inaugurazione della mostra su Padre Monti nell’Antica Chiesetta, mentre alle 21 la presentazione del libro di Olmo Guagnetti “Tutti in arresto“. Domenica il clou della festa: alle 10.30 l’esibizione per le vie cittadine del gruppo folcloristico Sbandieratori e musici lariani di Como e la banda di Rovello Porro con le majorette.

Sempre domenica alle 10.30, 11.30 e 15 è prevista la passeggiata guidata nel centro di Masciago con l’associazione Il Baule Verde. Nel pomeriggio artisti di strada. Alle 15 il corteo storico con partenza da via Comasinella, il taglio del mantello in piazza Anselmo IV e la scena finale al campo sportivo dell’oratorio San Martino. Il corteo passerà dalle vie Longoni, Asiago, Del Foppone, Ticino, Bertacciola, Mariani, Tonale, Venezia, Tolmino, Comasinella, Pizzi, Padre Monti, Isonzo, piazza San Martino. E ancora Toti, Garibaldi, piazza Anselmo IV, corso Milano, Gaetana Agnesi, piazza San Martino, Isonzo, Giovanni XXIII, Giovanni Bosco. Per tutto il giorno ci saranno negozi aperti e bancarelle, oltre alla pesca di beneficenza in oratorio.

V.T.