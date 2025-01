La processione alle reliquie dei Re Magi

È una tradizione che si ripete da oltre 400 anni. E anche oggi Brugherio attende l’arrivo di centinaia di fedeli per il corteo storico e l’esposizione delle reliquie dei Re Magi custodite nella parrocchia di San Bartolomeo. Il ritrovo è oggi alle 16 all’oratorio San Giuseppe. Da lì partirà il corteo dei figuranti lungo le vie del centro fino ad arrivare alla parrocchia di San Bartolomeo dove saranno esposti gli “Umitt“, i tre omini, ovvero tre piccole statue raffiguranti i tre re Magi dentro alle quali sono conservate le reliquie, ossa delle falangi delle mani, appartenute ai tre astronomi diventati “re” nella credenza popolare e menzionati dall’Evangelista Matteo. Altre reliquie si trovano nel Duomo di Colonia e nella Basilica di Sant’Eustorgio a Milano. Fu proprio Sant’Eustorgio, vescovo di Milano dal 344 al 350, a ricevere in dono dall’imperatore Costante I delle memorie attribuite ai Santi Magi morti, secondo la tradizione, a Gerusalemme dopo che vi tornarono per compiangere la crocifissione di Gesù.

Eustorgio, ritornato nella sua sede diocesana, decise di custodirle nella Basilica (oggi di Sant’Eustorgio, in Porta Ticinese). Nel 374 fu eletto vescovo di Milano Ambrogio che donò alla sorella Santa Marcellina e alle sue consorelle tre falangi dei Magi, insieme a un possedimento, la Cascina di Sant’Ambrogio a Brugherio, perché vi potesse svolgere la sua vita contemplativa. Il 27 maggio 1613 la popolazione di Brugherio accompagnò le reliquie dalla chiesetta di Sant’Ambrogio alla parrocchia di San Bartolomeo.