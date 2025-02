La pièce “Anna dei Miracoli” in tour nei teatri della Brianza

Dopo una tournée in tutta Italia, arriva in Brianza “Anna dei Miracoli” interpretata da Mascia Musy per la regia di Emanuela Giordano e con Anna Mallamaci, Arianna Ilari e Laurence Mazzoni. Lo spettacolo, prodotto da La Pirandelliana per la Fondazione Lega del Filo d’Oro, una sede importante a Lesmo, andrà in scena l’11 febbraio alle 21 all’Auditorium di Casatenuovo, il 13 all’Edelweiss di Besana, il 14 febbraio al Nuovo di Arcore; il 18 al San Giuseppe di Brugherio e infine il 19 febbraio all’Excelsior di Cesano.

La pièce è ispirata alla storia vera di Helen Keller, diventata sordocieca a due anni e che grazie all’intervento della sua insegnante Anne Sullivan riuscirà a imparare a parlare, leggere, studiare e avere una vita autonoma, proprio come Sabina Santilli, fondatrice del Filo d’Oro. Uno sguardo contemporaneo che getta luce su ciò che succede quando in una famiglia arriva il figlio “diverso”, quello che si pensa possa nascere solo in casa d’altri. Pietà e rabbia, speranza e senso di sconfitta e inadeguatezza, amore e odio sono i sentimenti contrastanti nei cuori dei genitori della bambina.

Davanti alla rassegnazione dei genitori che non sanno come comportarsi con la loro bambina, proprio nel momento in cui pensano di non avere altra scelta che portare la figlia in un istituto, arriva a casa loro Anna che con una storia di semi cecità e di abbandono alle spalle riuscirà a insegnare a Helen a esprimersi e ai suoi genitori a comunicare con lei.

"È un testo capace di raccontare in modo emblematico il vissuto di tutte quelle famiglie che arrivano da noi senza speranza, dopo essersi sentite dire tante volte che non c’era nulla da fare con i loro figli - dice Rossano Bartoli, presidente della Fondazione Lega del Filo d’Oro -. Un’opera anche sulla lingua dei segni".

Bar.Cal.