La piazza di Sant’Albino Il rione trova un centro e domenica si festeggia

Non è l’inaugurazione ufficiale, ma è come se lo fosse per la rinnovata piazza Pertini, perché domenica sarà la prima occasione, dopo la fine dei lavori, di poterla usare come il nuovo centro di aggregazione di Sant’Albino. E domenica mattina, dalle 9.30 e fino all’ora dell’aperitivo, sono attese centinaia di persone nella piazza più importante del quartiere alla periferia est di Monza che, appunto, ospiterà la grande festa dedicata al rinnovato spazio pubblico tra piazza Pertini e via Marco d’Agrate.

Si è attesa la primavera per organizzare un evento dedicato alla piazza che, con un intervento di riqualificazione che è stato eseguito l’anno scorso, ha cambiato volto, ridisegnando lo spazio davanti al centro civico di Sant’Albino proprio con l’obiettivo di dare al quartiere un luogo per organizzare eventi ed incontri all’aperto. L’intervento di riqualificazione di piazza Pertini era atteso da anni ed è costato quasi 400mila euro, avviato all’inizio del 2022 dalla precedente amministrazione comunale di centrodestra e quindi concluso alla fine dell’anno scorso con la nuova giunta di centrosinistra. La piazza è stata modificata per realizzare al centro un luogo di incontro con un piccolo anfiteatro con un muretto semicircolare per far sedere il pubblico, coperto da un sistema di pergolati con piante rampicanti per dare ombra anche nelle giornate d’estate.

L’originaria statua del Sole, che dal 1990 è diventato il simbolo della piazza, è stata quindi spostata su un lato mentre per migliorare la viabilità delle aree attorno ci sono un collegamento pedonale con attraversamento sicuro tra la nuova piazza e cascina Bastoni, sede del centro civico, una corsia dedicata agli autobus con una nuova fermata e una modifica su via Marco d’Agrate dove vengono realizzati i marciapiedi, riordinati gli spazi di sosta e sistemata anche la piazzetta che si apre sull’altro lato di cascina Bastoni con l’inserimento di aiuole e panchine. L’appuntamento con la “Grande festa nella nuova piazza Pertini“ è dalle 9.30 alle 18.30 con incontri, giochi e spettacoli in strada dedicati alle famiglie e ai bambini, assieme anche a un mercatino dello scambio e riuso, la premiazione del progetto fotografico della Consulta di quartiere con la scuola Manzoni e alle 18 l’aperitivo al Sant’Albino Cafè.

Martino Agostoni