La partita delle partite. Mapello-Leon, pass finale

Come atto conclusivo del girone B di Eccellenza non si poteva chiedere di più.

Mapello-Leon mette in palio un posto negli spareggi nazionali, altri due turni per continuare a sognare la serie D.

Entrambe ci sono già state in categoria, più anni i bergamaschi, un’apparizione formativa i brianzoli. Entrambe vogliono tornarci fortemente.

È anche (e soprattutto) la partita dei grandi ex a partire da Joelson, l’allenatore della Leon, che ha allenato a Mapello fino al dicembre del 2022; saltò l’accordo con la squadra al secondo posto dietro la Tritium, non senza strascichi. Lo hanno poi seguito a Vimercate una dozzina di mesi fa i vari Comelli, El Kadiri e Sonzogni, quest’ultimo torna a disposizione per la gara di questo pomeriggio (ore 15) dopo la squalifica scontata contro l’Alta Brianza.

Ci sarà anche Brambilla, per lui i turni di stop erano stati addirittura quattro. In campionato le due squadre si sono sostanzialmente equivalse con i bergamaschi che hanno chiuso con due punti in più perdendo all’ultima giornata a Sondrio la gara della promozione. Poi stesso numero di vittorie e un paio di gol di differenza tra due attacchi assai prolifici. E gli scontri diretti? 1-1. Tutto lascia indurre che ci sarà grande equilibrio.

"Come del resto lo è stato in tutto il torneo - spiega Joelson - un po’ anche per colpa nostra perché reputo la Leon, a livello di valori assoluti, superiore al Mapello.

Avevamo qualcosina in più, ma sono arrivati davanti loro. Se conta il fattore campo? In queste categorie direi di no.

Potrebbe influire il fatto che noi siamo più abituati sul sintetico e a Mapello si gioca sull’erba naturale…".

Altro aspetto da tenere in considerazione, il turno in più di riposo di cui hanno goduto i padroni di casa. "Io preferisco giocare sempre, non spezzare il ritmo agonistico. Poi è anche vero che se hai qualcuno da recuperare la settimana di pausa è molto comoda…".

Joelson gode della fiducia incondizionata del club tant’è che gli è già stato confermato il contratto per la prossima stagione. "Lo abbiamo voluto insieme. A prescindere dalla categoria in cui la Leon giocherà a settembre. In un anno di lavoro si costruisce poco, mi piace l’idea che si possa dare continuità al progetto.

Da parte mia sono davvero contento perché qui si può fare bene e abbiamo l’opportunità di crescere ancora tutti insieme". Arbitra la “partitissima“ il signor Copelli di Mantova.