La palla ovale è dei più piccoli: "Qui la festa del mini-rugby"

Una dozzina di partite e di club per il “Trofeo della Castagna“, ancora una volta Velate è capitale italiana del mini-rugby.

Sabato e domenica in campo under 12, under 10, under 8 "per una due giorni che ci ha ripagati di tutti gli sforzi - dice Roberto Benecchi del Velate Rugby che organizza -.

Non potevamo chiedere di più: partecipazione massiccia benedetta dal sole dopo una settimana di pioggia".

Ieri pomeriggio in campo anche le rugbiste, "la squadra femminile è nata quest’anno con una quindicina di elementi e il tifo che suscitano ci fa ben sperare: è bellissimo vedere giovani atlete che scelgono la palla ovale anche grazie alla straordinaria stagione della nazionale donne".

Tutto esaurito al Centro in via Luini per la manifestazione che offre intrattenimento per tutti. "Coinvolgere i genitori in prima persona allargando gli orizzonti è una formula che abbiamo già sperimentato ed è sempre vincente - spiega Benecchi -: il pubblico ha apprezzato la mostra fotografica ‘è Rugby’ di Sergio Pancaldi, un viaggio nel nostro mondo, e anche l’incontro con la nutrizionista.

La pratica favorisce stili di vita sani". Accanto alla società altri due partner: il Bloom di Mezzago "con il quale abbiamo inaugurato un vero gemellaggio che culminerà in un concerto il 19 ottobre" e BrianzAcque "il colosso del ciclo idrico della provincia che non ha certo bisogno di presentazioni e che ci ha fornito l’acqua, il torneo è plastic-free".

Realtà diverse che collaborano con un solo scopo: "Avvicinare i ragazzi allo sport. Per questo abbiamo spinto per organizzare l’appuntamento a livello italiano alla partenza dei corsi.

E la Federazione ci ha dato ragione: come sempre è al nostro fianco".