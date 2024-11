La palestra dei cani guida per ciechi. Dal G7 alla vita di tutti i giorni: "Eccellenza e orgoglio nazionale"

Eccellenza di Lombardia, ma anche d’Italia e di Europa: il Centro cani guida Lions di Limbiate, che ha appena festeggiato il traguardo dei 65 anni dalla fondazione, è stato riconosciuto come struttura modello ad ogni livello. Per la ricorrenza è tornata a Limbiate la ministra della Disabilità, Alessandra Locatelli, già ospite qui in altre occasioni e promotrice della presenza del Centro Lions di Limbiate anche al recente G7 di settore, che ha visto tra i relatori proprio il presidente del sodalizio, Giovanni Fossati. "Giovanni sarà con me al tavolo di lavoro che scriverà il nuovo decreto che consentirà l’accesso ai cani di assistenza su tutti i mezzi di trasporto pubblico e in tutti gli edifici pubblici" ha annunciato la ministra. L’intuizione del centro per la formazione di cani guida per non vedenti fu di Maurizio Galimberti nel 1959 e le prime attività si svolsero a Milano. Ma dal 1975 la sede del servizio è a Limbiate, nelle aree della ex Provincia di Milano, a Mombello, dove negli anni è cresciuta una istituzione inarrivabile. Basti una cifra: ad oggi sono 2.318 i cani guida donati a persone non vedenti e in grado di diventare, letteralmente, i loro angeli custodi.

"Purtroppo sono sempre troppi i richiedenti in lista d’attesa, formare un cane guida richiede tempo e investimenti imporanti" ha ricordato il presidente Fossati, passando poi in rassegna il preziosissimo staff di educatori, veterinari, assistenti, che si occupano dei cani guida dalla loro nascita fino alla consegna al non vedente. Presente a Limbiate per celebrare il compleanno speciale anche Elena Lucchini, assessore regionale alla Disabilità, che ha parlato di un "onore per Regione Lombardia" avere sul territorio un centro come quello di Mombello. Con lei anche i consiglieri regionali Riccardo Pase e Alessandro Corbetta e naturalmente il sindaco di Limbiate Antonio Romeo. Nel corso della giornata di festeggiamenti è stata di nuovo ricordata l’importanza del “Puppy walkers“, famiglie volontarie che si prendono cura dei cuccioli dallo svezzamento fino al compimento del sesto mese di vita, quando possono iniziare la scuola di addestramento.

Un’esperienza di volontariato fondamentale per garantire la continuità del centro di formazione limbiatese. La giornata di festa si è conclusa con uno spettacolo serale sul palco del Teatro comunale di Limbiate, organizzata per raccogliere fondi a sostegno del Centro cani guida Lions, che ha visto la presenza sul palco, tra gli altri, di Fausto Leali, Luisa Corna, Cristiano Militello.