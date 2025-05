La Notte bianca dell’Istituto Enriques

La musica e l’osservazione del cielo con i telescopi, i laboratori matematici ma anche il baratto. E poi performance artistiche, un dibattito tra studenti sul tema della felicità, un musical e un’esibizione del poeta Davide Passoni (foto). Una lunga serata di eventi e spettacoli per provare l’esperienza di vivere la scuola dopo il suono della campanella. È quanto comporrà la Notte Bianca dell’Istituto superiore Enriques-Europa Unita di Lissone, che si terrà oggi sotto il titolo “Live after school“: dalle 18 alle 24 la scuola di viale Martiri della Libertà ospiterà una non-stop di iniziative gratuite aperte a tutti. La prima parte, dalle 18 alle 20, vedrà mettere in campo i laboratori matematici “L’ultimo segreto di Leonardo“ e “Tris matematico, lo “Speaker’s corner“ in cui farsi intervistare e il gruppo pomeridiano di educazione sessuoaffettiva “Apriamo il Pandora!“. Ci sarà poi uno “Swap Party“ con baratto di abiti e accessori, in cui ciascuno potrà portare fino a 10 capi integri da scambiare: lo scopo è promuovere il consumo consapevole e ridurre l’impatto ambientale, nell’ambito della “Litter less campaign“ a cui l’istituto aderisce come scuola Unesco. I capi rimanenti saranno donati all’Operazione Mato Grosso. Con l’evento “Dov’era la luna?“ si farà un’osservazione telescopica del cielo al crepuscolo. Ci saranno dj-set e performance artistiche.

Alle 20.15 il debate “I giovani sono più felici degli adulti?“, alle 21.30 il musical “Al posto di Bo“. Alle 22.30 spettacolo dello “street poet“ Davide Passoni. F.L.