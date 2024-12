La musica delle radici. Il tappeto sonoro del country e la lezione di Johnny Cash

Una miscela coinvolgente e trascinante di country, bluegrass, folk e tocchi rock, per un concerto che spingerà a cantare, ballare e tenere il tempo. È quanto proporrà sabato alle 17 l’esibizione della The Mama Bluegrass Band, che si terrà in piazza Roma, sotto l’Arengario, a Monza. Il gruppo, con i suoi brani diretti ed energici, è una delle realtà musicali più capaci di attirare attenzione e voglia di battere il ritmo tra quelle oggi in circolazione. Formati da musicisti con precedenti esperienze alle spalle, i The Mama Bluegrass Band sono nati 18 anni fa, quando i diversi componenti sono rimasti folgorati dall’uscita del disco di Bruce Springsteen “We Shall Overcome: The Seeger Sessions“, che ha rinverdito l’interesse per le canzoni e le sonorità roots americane.

Proprio quell’album, assieme ad altri grandi classici del Boss, sono diventati la scintilla che ha innescato l’attività della band: il gruppo si è così fatto le ossa con centinaia di concerti e con la pubblicazione di tre dischi dedicati alla reinterpretazione di brani resi celebri da Springsteen e da altri artisti, fino ad arrivare a realizzare, dieci anni fa, il primo album fatto di canzoni proprie, originali, intitolato “Living in a B Movie“. Dopo sono arrivati un secondo lavoro dal titolo “Dogs for bones“, con sonorità più rock, e l’opera più recente, “That’s all“. Su un tappeto sonoro in cui banjo e violino si intrecciano con chitarre e una sezione ritmica basso-batteria molto serrata, i The Mama Bluegrass Band raccontano storie piccole ma emozionanti, di persone che amano, vivono, lavorano e lottano, capaci di resistere e di sorridere nonostante tutto, seguendo un po’ la lezione di artisti come Johnny Cash e Steve Earle, fra richiami alla tradizione della musica popolare americana, al country e al folk.