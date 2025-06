La musica delle Divine del cinema. Tutti i suoni della grande Hollywood

Le grandi canzoni rese celebri dalle dive di Hollywood e del cinema italiano, assieme a brani diventati famosi per aver accompagnato le gesta di queste star sul grande schermo. Pezzi come “Somewhere over the rainbow“, “Que será será“, “Moon River“ e “My favorite things“, “Mambo italiano“ e “The girl from Ipanema“, associati a nomi come Marilyn, Rita Hayworth, Doris Day e Judy Garland. Il tutto riletto in una chiave che mescola classica, stile da colonne sonore, jazz, swing e sonorità latine. È quanto proporrà il concerto dal titolo “Le divine del cinema“, che si terrà domenica alle 17 in Villa Longoni a Desio con un programma fatto di musiche e canzoni del cinema hollywoodiano del ‘900. A esibirsi sarà la cantante Valeria Perboni affiancata dall’ensemble Jas-Jazz Acoustic Strings, formato da Cesare Carretta e Silvia Maffeis ai violini, Matteo del Soldà alla viola, Nicolò Nigrelli al violoncello, Gabriele Rampi al contrabbasso e Federico Negri alla batteria. La voce magnetica di Perboni interpreterà una dozzina di pezzi che sono diventati veri e propri classici, muovendosi sul tappeto sonoro creato dalla melodia degli archi e dal ritmo swing della batteria. Sarà un omaggio a donne che hanno segnato l’immaginario collettivo del secolo e a brani che hanno fatto sognare intere generazioni, melodie che hanno accompagnato l’ingresso in scena di Audrey Hepburn, l’audacia ammiccante della Monroe o l’energia straripante della Loren. Si potranno così risentire “I wanna be loved by you“ che Marilyn cantava in “A qualcuno piace caldo“, la “Que será será“ di Doris Day in “L’uomo che sapeva troppo“ e la celeberrima “Somewhere over the rainbow“ di Judy Garland da “Il mago di Oz“. E poi “Moon Rive“ da “Colazione da Tiffany“, la “Amado mio di Rita Hayworth in “Gilda“. E ancora, “Mambo italiano“ che richiama la Sophia Loren di “Pane, amore e...“, la “Scion Scion“ interpretata da Edda Dell’Orso per “Giù la testa“ di Sergio Leone, “The girl from Ipanema“ di Antonio Carlos Jobim cantata da Astrud Gilberto e “My favorite things“ di Julie Andrews da “Tutti assieme appassionatamente“. Biglietti d’ingresso 25 euro, ridotti a 17 euro per gli under 25, acquistabili online attraverso il circuito oooh.events o direttamente in loco il giorno stesso del concerto da un’ora prima dello spettacolo. Info 335.57.92.884. L’evento concluderà la settima edizione della stagione de “I Grandi Concerti“ organizzata dalla Filarmonica Ettore Pozzoli di Seregno.