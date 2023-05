La mostra “Fantastiche matite“ onora il Giro d’Italia a Seregno

Anche “Fantastiche matite“, la rassegna di illustrazione curata dalla biblioteca civica Ettore Pozzoli, rende omaggio al Giro d’Italia, che domenica prossima sarà ospitato dalla città per la partenza di una tappa.

Due iniziative di successo, una strettamente artistica e culturale, l’altra sportiva, vanno a braccetto contribuendo a diffondere il nome di Seregno a livello nazionale. La rassegna “Fantastiche matite“ è un appuntamento fisso nel calendario brianzolo e richiama un numeroso pubblico di appassionati da ogni dove. C’è tempo fino al 24 giugno per ammirare i capolavori in mostra. La rassegna è visitabile dal martedì al sabato dalle 9 alle 12 e alle 14.30 alle 18.30, ma è prevista una apertura straordinaria domenica 21 in occasione della partenza della tappa del Giro.

Ospiti della diciannovesima edizione sono gli illustratori Iacopo Bruno, Luciano Mereghetti e Joan Negrescolor. Per tutti e tre un compito affascinante in questo anno in cui la città si tinge di rosa per il passaggio del Giro: mettere la bicicletta al centro dell’attenzione e della loro abilità artistica, ognuno con i propri personaggi e la propria sensibilità.

L’iniziativa, inoltre, domenica 21 si arricchirà di un altro momento particolare: in biblioteca alle 10 (e in replica alle 15) il monologo teatrale “Gino Bartali eroe silenzioso“ di e con Federica Molteni. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Gualfrido Galimberti