La mobilitazione di pedoni e ciclisti "Vogliamo avere più spazio in città"

I cicloambientalisti scendono in strada per la sicurezza delle strade di Monza. Fiab MonzainBici e Fridays for future hanno promosso un flashmob per ribadire la necessità di una pista ciclabile in Corso Milano. Una quarantina di ciclisti si sono radunati davanti al distributore di benzina, cominciando a girare più volte per il tratto dal semaforo all’incrocio con via Molinetto, rallentando il traffico fra autobus, automobili e gli improperi dei motociclisti inferociti. “Dateci spazio in città“ è l’appello lanciato per dire basta alle morti dei pedoni e ciclisti sulle strade di Monza.

"Negli ultimi mesi in tutta Italia il numero di persone morte in strada è aumentato drammaticamente – conferma Massimo Benetti, portavoce di MonzainBici –. Solo pochi giorni fa, a Monza, un bambino di 11 anni è stato travolto e ucciso da un’auto mentre attraversava la strada davanti a casa". L’incidente di via Buonarroti ha riportato l’attenzione sulla necessità di piste ciclabili sicure. Ecco perché è stato scelto corso Milano per la manifestazione: è una strada ampia, trafficata, per la quale da anni si chiede la costruzione di una pista ciclabile. Gli attivisti hanno contato 38 auto parcheggiate in sosta vietata e nessuna sanzione.

C.B.