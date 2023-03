La meticcia Luna una nonnina in cerca di casa

Quasi alla soglia dei 20 anni i volontari dell’Enpa sperano di dare una seconda vita a Luna. Un appello del cuore quello che arriva dal canile di Monza. Luna è una meticcia, classe 2005, sterilizzata e di taglia piccola. "Luna è una dolce nonnina – raccontano da Enpa –, in passeggiata è brava. Per lei cerchiamo una famiglia anche alla prima esperienza con i cani. La cosa importante è che siano consapevoli di doversi occupare di lei fino alla fine anche quando compariranno i primi acciacchi. È una cagnolina che ama la tranquillità quindi sarebbe meglio come “figlia unica“, in caso contrario invece sarebbe indicato un cane di piccola taglia e anzianotto come lei. Bene sia in appartamento sia in casa con giardino". Le candidature possono essere segnalate al numero 039-835623, operativo ogni pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30, oppure inviando una mail a [email protected]

B.Api.