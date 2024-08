La McLaren di Senna in 400mila mattoncini Lego

Una leggenda della Formula 1 rimasta nei cuori di tutti, omaggiata dal marchio leggendario dei mattoncini assemblabili. Questa edizione del Gp ci regala una sorpresa: la riproduzione Lego della storica monoposto McLaren Mp4/4 del 1988 guidata da Ayrton Senna, di cui quest’anno ricorrono i 30 anni dalla scomparsa. Una replica in scala 1:1 che rappresenta un’autentica opera d’arte: realizzata da Riccardo Zangelmi, unico Lego certified professional italiano, vanta la bellezza di 400mila mattoncini, 120 ore di progettazione e 700 di costruzione, per 610 chilogrammi di peso. I dettagli la rendono un oggetto da collezione: sterzo funzionante, sospensioni push-rod, ala posteriore, una targa con numeri e statistiche e, infine, una minifigure di Ayrton Senna. Sarà esposta dal 26 agosto all’8 settembre, tra Monza e Milano. Dal 29 agosto all’1 settembre, in concomitanza con il Gp, la monoposto apparirà nella Club House di Aci a Monza, con vicino anche una fedele riproduzione in mattoncini del casco del mitico pilota brasiliano. Dopo il weekend monzese, la monoposto Lego si trasferirà nella sede di Acm in Corso Venezia 43 a Milano, dove rimarrà dal 2 all’8 settembre e sarà protagonista di una mostra.

Qui saranno esposti anche 29 modellini di auto da gara in mattoncini realizzati dagli Afol (Adults fan of Lego) Luca Rusconi e Francesco Frangioja. Durante l’esposizione milanese i fruitori potranno ricevere in omaggio una miniatura della Lego Icons McLaren Mp4/4 e Ayrton Senna da costruire e collezionare, fino ad esaurimento delle scorte giornaliero.

A.S.